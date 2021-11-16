اليمن – أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، امس أهمية الإجماع الدولي حول ملف اليمن، من أجل إحراز تقدم والتوصّل إلى تسوية من خلال الحوار السلمي.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان إن “غروندبرغ زار الكويت والتقى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وأطلعهما على آخر لقاءاته مع المعنيين اليمنيين والإقليميين وناقش معهما آخر التطورات في اليمن”.

وأعرب المبعوث الخاص عن “قلقه إزاء العمليات العسكرية في اليمن، ولاسيما في مأرب وحول الحديدة”، مشددا على “الحاجة الملحة لخفض التصعيد”.

وأكد “أهمية اتباع نهج شامل وجامع يعالج القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تهم جميع اليمنيين”.

المصدر: وكالة “سبوتنيك”