ليبيا – فنّدت مديرية أمن سبها أمس الإثنين الأنباء المتداولة حول الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية في المدينة، واصفةً ما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي عن المكتب، بالعاري عن الصحة، ويهدف لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن.

المكتب الإعلامي بالمديرية وفي تصريح لقناة “ليبيا 218″، أشار إلى استقرار الأمن في المدينة عبر تنفيذ الخطة الأمنية بتسيير دوريات ثابتة ومتحركة.

بدوره أكد المنسق الأمني بمكتب الإدارة الانتخابية سبها تامر أحمد تكليف عناصر من مديرية أمن المدينة بمهمة تأمين مقر المكتب، لافتًا إلى أن الوضع الأمني يسير بشكل مستقر.