ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء حصيلة يوم أمس الإثنين بتسجيل 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 131 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 14.3بالمائة، من أصل 4139 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1923 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 320739 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 39772 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5319 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1612033، والمطعمين بالجرعة الثانية 552117.