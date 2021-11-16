ليبيا- أعلن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر المقبل.

المشير حفتر وفي كلمة له تابعتها صحيفة المرصد قال: “أيها الشعب الليبي العظيم في هذه اللحظات التاريخية المصيرية التي يختلط فيها الشك مع الأمل وتتصارع فيها الحرية والديمقراطية مع الفوضى والعبث، فإن آمال الأمن والسلام والاستقرار بدأت تلوح في الأفق رغم المحاولات اليائسة للحفاظ على الوضع الراهن الكئيب “.

وتابع: “إخوتي وأخواتي المواطنين والمواطنات، تقف بلادنا اليوم على مفترق طريقين لا ثالث لهما، هما طريق الحرية والسلام والاستقلال والتقدم، وطريق التوتر والعبث والصراعات والفساد، وعليكم أنتم وحدكم عقب التجارب المريرة اختيار الطريق، فبعد سنوات ليست قليلة عانيتم فيها ما عانيتم من مشاق ومتاعب وكروب، ها قد فتحت أمامكم لاسترجاع الشرعية وأبواب الأمل لإعادة بناء دولتكم واختيار قادتكم، للعبور نحو شواطئ الأمان “.

وأضاف: “إنني في هذه المناسبة السعيدة أود أن أحيي القوى الوطنية المخلصة على ما بذلته من جهود شاقة للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية الفارقة، كما أحيي المبادرات البناءة التي قدمتها دول شقيقة وصديقة ساعدت على الدفع نحو الخيارات الديمقراطية والحث على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، باعتبارها المخرج الوحيد للخروج من الأزمة الحادة التي انغمست بها بلادنا الحبيبة، والطريق الأمثل لعودة ليبيا إلى الطريق المكان الطبيعي بين الأمم دولة عزيزة مقتدرة “.

وأردف: “واستجابة لهذه الجهود والمبادرات وامتثالًا لقواعد الديمقراطية وتطبيقًا لخارطة الطريق المتفق عليها بين الليبيين، فإنني أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية ليس طلبًا للسلطة أو بحثًا عن مكانة، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار”.

ولفت إلى أن هذه اللحظة التاريخية الفارقة لا يليق أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء، ولا تصلح لدغدغة العواطف لاستجداء الأصوات، بل هي لحظة وطنية صادقة لخطاب العقل والضمير والوجدان، وبناء عليه أعدكم طوال رحلتي معكم أن اصطف إلى جانبكم مدافعًا عن ثوابتنا الوطنية الراسخة، وفي مقدمتها وعلى رأسها وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها وكرامتها، فلا شيء في منهجنا يعلو على وحدة البلاد وسيادتها أو هيبتها أو أمنها”.

واستطرد: “إذا قدر لنا تولي الرئاسة بإرادتكم الحرة، فلدينا أفكار لا تنضب، ولنا أعوان الوطن من رجال ونساء لتحقيق النهضة والتقدم، فهناك الكثير من خيرات ونعم في بلادنا وما تحتوي عليه من كنوز، فإذا وضعت في أيد أمينة أحسنت إدارتها وتوجيهها، فإن مستقبل الشعب والبلاد لن يكون محل شك”.

المشير حفتر اختتم كلمته موجها رسالة إلى الليبيين قائلًا: “أيها الشعب الليبي العظيم أدعوكم إلى ممارسة دوركم بكل وعي ومسؤولية، وتوجيه أصواتكم حيث يجب أن يكون لنبدأ مرحلة المصالحة والسلام والبناء والاستقرار، فدوركم لن ينتهي بغلق صناديق الاقتراع ولكن تبدأ الرحلة نحو ليبيا الحرة والمستقرة”.