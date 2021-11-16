إنجلترا – حقق هداف المنتخب الإنجليزي هاري كين، إنجازا لافتا في مباراة “الأسود الثلاثة” أمام سان مارينو، الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الـ9 من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وسجل كين 4 أهداف في غضون 15 دقيقة (هدفان من ركلتي جزاء)، ليسجل إنجازا تخصص به اللاعبون الإنجليز أمام سان مارينو.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصاءات “أوبتا“، فإن آخر 3 لاعبين سجلوا سوبر هاتريك للمنتخب الإنجليزي، حققوا الأمر أمام سان مارينو، وهم ديفيد بلات (فبراير1993) وإيان رايت (نوفمبر 1993)، وكين في مباراة أمس.

وأضافت الشبكة، أن كين بات رابع لاعب في تاريخ المنتخب الإنجليزي، يسجل 3 أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين، بعد فيفيان وودوارد (1909)، وديكسي دين (1927) وتومي تايلور (1957).

وتأهلت إنجلترا إلى كأس العالم بكرة القدم “قطر 2022” بعد فوزها الساحق على سان مارينو بنتيجة عشرة أهداف نظيفة.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة ترتيب فرق المجموعة التاسعة لينضم إلى ركب المتأهلين عن “القارة العجوز” إلى مونديال قطر، حيث سبقه في التأهل منتخبات الدنمارك وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وصربيا وإسبانيا.

المصدر: twitter/OptaJoe