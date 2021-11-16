السعودية – أهدت السعودية، جامعين لباكستان، وهما مسجد “الملك عبدالعزيز” بمدينة مانسيهرا (يتسع لأكثر من 10 آلاف مصل)، ومسجد “الملك فهد” بمدينة مظفر أباد (يتسع لأكثر من 6 آلاف مصل).

وبحسب صحيفة “سبق”، فإن السعودية بنت المسجدين في المناطق الباكستانية التي دمرها زلزال الثامن من أكتوبر 2005، وذلك للحاجة إلى المساجد في تلك المناطق، لافتا إلى أن المسجدين يحتويان على ساحات واسعة وتصاميم مميزة مستوحاة من مسجد الحرم المكي والمسجد النبوي.

وتم تقديم هذه الهدية خلال حفل أقامه السفير السعودي لدى إسلام أباد، نواف بن سعيد المالكي، بمقر السفارة، لتسليم المسجدين رسميا الى الحكومة الباكستانية، بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستانية، نور الحق قادري، الذي قام بالتوقيع على مذكرة استلام المسجدين.

المصدر: “سبق”