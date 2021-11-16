روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت أمس تجربة ناجحة في الفضاء أسفرت عن تدمير قمر صناعي روسي خارج الخدمة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن الحديث يدور عن جهاز “تسيلينا – د” الذي تم إطلاقه إلى المدار في العام 1982 وكان عاطلا عن العمل.

وأشار البيان إلى حرص الوزارة، في ضوء التهديد الوارد من الجانب الأمريكي، على تعزيز قدرة روسيا على الدفاع عن نفسها في الفضاء الخارجي وعلى الأرض، قائلة: “تصرفات الجانب الأمريكي توصف بأنها مهددة ولا تناسب الأهداف المعلنة لاستخدام الفضاء الكوني استخداما سلميا”.

وتابع البيان: “على هذه الخلفية تقوم وزارة الدفاع الروسية بأنشطة مخطط لها تهدف إلى تعزيز قدرتنا على الدفاع لإبعاد إمكانية إلحاق الأضرار المفاجئة بأمن البلاد في الفضاء وعلى الأرض، باستخدام وسائل فضائية أجنبية موجودة حاليا أو تقع قيد التطوير”.

المصدر: “تاس”