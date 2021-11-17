روسيا – أعلن مصرف “سبيربنك”، أكبر المصارف في روسيا، أنه سيمنح قرضا بقيمة 800 مليون دولار لبناء محطة الطاقة الكهروذرية “أكويو”، التي تعد أول محطة من هذا النوع في تركيا.

وقال “سبيربنك” في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيقدم القرض لشركة “أكويو” النووية، وهي شركة تابعة لشركة “روساتوم” التي تنفذ المشروع، والقرض مخصص لبناء محطة “أكويو” الكهروذرية.

وأضاف “سبيربنك” أنه فتح خطي ائتمان للعميل بقيمة 500 مليون دولار و300 مليون دولار لمدة سبع سنوات، مشيرا إلى أن الأموال ستخصص لبناء 4 وحدات طاقة في المحطة.

ووفقا لما ذكره نائب رئيس مجلس إدارة البنك الروسي، أناتولي بوبوف، فقد تم منح في 2019 قرضا بقيمة 400 مليون دولار لبناء المحطة، واليوم تم الإعلان عن حزمة ثانية من القروض.

وتعد “أكويو” أول محطة طاقة كهروذرية في تركيا، وتقوم بتنفيذ مشروع بناء المحطة شركة “روساتوم” الروسية. ويجري بناء المحطة على الساحل الجنوبي لتركيا، وفقا لمشروع روسي.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق حكومي بين أنقرة وموسكو أبرم في مايو 2010، وستتألف المحطة من أربع وحدات طاقة VVER-1200، بسعة إجمالية تبلغ 4.8 ألف ميغاواط.

وفي أبريل 2018 وضع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لبناء محطة الطاقة الكهروذرية هذه. وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلن أردوغان من مدينة سوتشي الروسية أنه من المتوقع تدشين وحدة الطاقة الأولى من المحطة العام المقبل.

المصدر: تاس