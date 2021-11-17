أوكرانيا – أكد وزيرا الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف والبريطاني بين والاس أن بلديهما لا يريدان المواجهة مع روسيا، لكنهما قلقان إزاء “أنشطة موسكو” المزعومة بالقرب من حدود أوكرانيا.

وجاء في بيان مشترك للوزيرين، امس أن “الحكومتين لا ترغبان في معاداة روسيا أو تطويقها استراتيجيا أو الحاق الأضرار بها”.

وأضاف البيان: “نحن قلقون إزاء النشاط العسكري لروسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية”.

وأكد البيان أن أوكرانيا وبريطانيا تعتبران “شريكين استراتيجيين في مجال الدفاع والأمن”، وشدد على وقوف بريطانيا إلى جانب أوكرانيا ومواصلة دعمها لها.

وزار وزير الدفاع البريطاني أوكرانيا يوم الثلاثاء، حيث بحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع في المنطقة وتسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا وبريطانيا قد وقعتا اتفاقية حول التعاون في مجال تطوير قدرات الأسطول الأوكراني، وحصول كييف على قرض قدره 1.7 مليار جنيه استرليني لهذا الغرض.

المصدر: “تاس”