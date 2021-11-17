ليبيا – حضر وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو أمس الثلاثاء مراسم إطلاق منصة تحصين الإلكترونية المتخصصة في إصدار شهادات الحصول على لقاح كورونا، وشهادات اختبار PCR.

منصة تحصين التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، ستتيح بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة حصول المواطنين الراغبين في السفر على شهادات تطعيم خاصة بلقاح كورونا معتمدة، تحمل رمز الاستجابة السريع QR CODE.

وجرت مراسم إطلاق المنصة بحضور مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، ومستشار وزير الصحة مصطفى ارحومة ومدير مكتب الوزير سعيد الدرسي ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبد الباسط الباعور، ومدير عام شركة المدار الجديد محمد الهادي حسن، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عبدالباسط السنوسي.

كما تم على هامش إطلاق المنصة توقيع اتفاقية مشاركة الرقم الوطني بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والهيئة العامة للمعلومات، بمقر شركة ليبيانا للهاتف المحمول بمدينة طرابلس.

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