ليبيا – قال محمد الأسمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية إن ترشح سيف الإسلام جاء استجابة للمطالب الشعبية الكبيرة عبر السنوات الماضية، نتيجة الأزمات والانقسامات التي شهدتها البلاد.

الأسمر أشار في تصريح عبر برنامج حصة مغاربية وفقًا لموقع قناة “الغد” إلى أن الظروف الآن أصبحت ملائمة، خاصة بعد قرار المحكمة العليا بقبول الطعون الصادرة ضد سيف الإسلام، ما أتاح له الفرصة للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات.

واعتبر أنه طالما توافرت كافة الضمانات التي وضعتها مفوضية الانتخابات، فمن حقه الترشح، خاصة أنه وجد ترحيبًا شعبيًا واسعًا من قبل أنصاره وجماهيره.