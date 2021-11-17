افغانستان – ذكرت بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن أفغانستان أعطت العالم هذا العام 320 طنا من الهيروين النقي.

ورصد المكتب الأممي المختص أن الأفغان زادوا في عام 2020 من محصول الأفيون بنسبة 8 %، واستحوذت أفغانستان على 85 % من سوق الأفيون العالمي، فيما يتعاطى 4 من كل 5 مدمنين تحديدا المنتج الأفغاني.

وذُكر أن عائدات إنتاج المنتجات الأفيونية الأفغانية على هذا البلد تراوحت في عام 2021 بين 1.8 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار؛ وأسعار الأفيون في أغسطس كانت أعلى مرتين تقريبا مما كانت عليه في مايو، وهذه الزيادة في الأسعار قد تشجع المزارعين على زرع المزيد من خشخاش الأفيون، والتي من شأنها زيادة المحصول في العام المقبل.

المصدر: سبوتنيك