ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إن المجلس الرئاسي ارتبك حتى في تصريحات أطرافه الثلاثة من بداية الأزمة حول القوانين الانتخابية، فقد كان عليه أن يكون يقظًا ومسارعًا لرأب الصدع قبل أن يبدأ والتدخل؛ لأن الأمور كانت واضحة باتجاهها نحو الانسداد.

الأمين أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه كان على المجلس الرئاسي أن يمارس الوساطة السياسية بين الأطراف والأجسام السياسية وطرح لقاء وطني مع النخب والأحزاب والمجتمع المدني لتعزيز قوته الضاغطة على هذه الأجسام الموجودة، لحلحلة الإشكالات العالقة وتفكيك النقاط الخلافية والمضي لقوانين ناجزة للديمقراطية، وتتوفر فيها معايير عالية من الشفافية والنزاهة والديمقراطية.

وأضاف: “كان على الرئاسي ألا يفتح المجال لأهواء مجلس عقيلة وعقيلة شخصيًا أن يمضي بهذه التطرف وفي التفصيل والحياكة والتطريز لإنجاز الخرقة القانونية البشعة. المجلس الرئاسي عليه أن يتجاسر أكثر ويكشف عن حقيقة موقفه أكثر ويمارس إرادته السياسية ويعمل صلاحياته في الحديث المباشر مع الأجسام الموجودة لنصل لحل قبل يوم 24 من ديسمبر إذا كان هناك عقل رشيد ولمنع الانسداد الأزمة وتفجر الأوضاع”.

كما أكد رفضهم للقوانين المعيبة والعودة للاستبداد وأن تعود ليبيا للمأزق حتى يتم التحول للتقسيم والتشاطر من جديد، مستطردًا: “عليكم الخروج للشوارع وأن توضحوا لليبيين الآخرين والمجتمع الدولي والبعثة أنكم مع الديمقراطية وهي خياركم وغايتكم الاستقرار، وأنكم رافضون للقوانين ولا تتركوا الشوارع والميادين وأعلوا من صوت الحرية والديمقراطية، ولكن بقوانين لا تعيد العسكرة ولا تفصح المجال للفاسدين للعودة مرة أخرى”.

وحث أهالي طرابلس للخروج للميدان الشهداء يوم الجمعة للقول لأنصار “الفاشية وسبتمبر” أن التيار المدني الفبرايري الحر موجود، ولن يسمح بالديكتاتورية والفاشية عبر الصناديق والقوانين المفصلة، بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/ الرفض الشعبي في عدة مناطق لسيف الإسلام القذافي في الانتخابات القادمة، تعتقد أن الرسالة وصلت؟

هذا جيد وحق مشروع لكل من يرى أن الانتخابات غير ديمقراطية وبقوانين فصلت على عسكرتاري ووريث نظام مستبد سابق، ومما يؤسف له ويشعرني بالخجل أنا شخصيًا أن تكون بين الإنترجنسية الليبية الثقافية والسياسية أو من يسمى بالنخب من لم يدافع عن حق المواطن البسيط وحق المثقف والأستاذ الجامعي وحقوق هؤلاء في الترشح لانتخابات، عبر قوانين ديمقراطية، وصار بعضهم يركز على تمرير رأيه السياسي المنحاز لجنرال انقلابي متمرد مجرم حرب مدعوم دوليًا، ولنظام سابق يمثله وريث عرش ليس له أي أهلية تميزه عن أي ليبي إلا كونه ابن العقيد الحاكم السابق لليبيين طيلة الـ 40 عامًا، وهذا من العيب والعار على ليبيا الذي يرفضه الأحرار، ويرفضون أن يعود نظام سابق عانى منه الليبيين لـ 42 سنة وجلهم أحياء ممن ذاقوا ضنك ومرارة العيش والقمع والقتل والاغتيالات ومن التجويع والحصار وهدم مقدرات الشعب الليبي على يد والد المرشح سيف وعائلته وقبيلته المميزة، ونحن لا نرفض سيف وغيره بشكل فيزيائي، من هو سيف؟ ومن أين أتى؟.

أليس ابن العقيد الذي كان يمنع الديمقراطية وقتل الليبيين لأنهم طالبوا بالدستور وحرية التعبير ووضع المثقفين والنخب والإعلاميين في السجون والمعتقلات وجوع الليبيين وجعلهم في طوابير العلف أمام الجمعيات وورثنا البنية التحتية؟ هذا نقاش عقيم لأي إنسان يريد أن يستدعي مفردة الديمقراطية للقول لنا انتم تقصون سيف، عليه أن يجيب إذا كان من أنصار النظام السابق لا حجة له، وإذا كان يريد ديكتاتورًا ليضعه في بيته أما نحن ما نريده الديمقراطية وافتكينا الحرية بسواعد ودماء الأبطال من الطاغوت ولن نفرط فيها والديمقراطية التي نريدها هي التي تسمح لكل الليبيين وهذا دون إقصاء لكن الحجة تقول كل دساتير العالم والقوانين الانتخابية في العالم، راجعها ستجد أن هناك شروطًا وضعتها المجتمعات للمجرمين والفاشيين والنازيين ومن يشكلوا خطرًا على شعوبهم من الدخول لانتخابات.

نحن أمامنا نموذجيان حيان لإنسان انقلابي متمرد يخوض حروبه للحصول على السلطة وآخرها قبل عامين، ولدينا شخص مؤهلاته أنه وريث النظام السابق.

الحراك الشعبي اليوم كان ممتازًا من مصراته وزليطن والخمس وغدًا سيكون أكبر لرفض الانتخابات بقوانينها وليست كخيارات، القوانين التي فصلت على حفتر وسيف ووضعت الشعب الليبي أمام خيار معيب لليبيين، أن يقول المتابعون لنا أن الليبيين أطاحوا بالقذافي واليوم يريدون ابنه هذه سخرية لا تليق بأي حر.

العملية الديمقراطية، سمعت البعض يسخر من كلمة توافقية ويقول إنه ليس هناك توافقات تتم حول القوانين المشكلة، إن ما حدث في مجلس النواب أنه ليس نقاشًا مفتوحًا عبر جلسات متلفزة وقانوني حتى اطلع الشعب الليبي على حقيقة ما جرى، ما رشح عن هذه الأمور أنها تمت في مرابيع بـ 10 أنفار والتعديلات باعتراف عماد السائح وصلته بدون جلسة، هذا الكلام لا يمر على أحد خاصة أن هناك رافضين ولم تعقد عليه جلسات حقيقية ولم يلتزم مجلس النواب لا بخارطة طريق ولا مخرجات جنيف ولا ما رسم بها من توصيف واضح من كيفية الوصول لقاعدة انتخابية لإدخال ليبيا لمسار ديمقراطي يوم 24 من ديسمبر، أما الدبيبة فهو كلام الشارع على الأقل هناك طيف ليبي كبير عدا الخضر ومن يتبعون الجنرال حفتر وعقيلة هؤلاء يرفضون ويمثلون أنفسهم ومن حقهم، لكن يظل من حق تيار مدني وطني وتيار فبراير وأي إنسان عاقل يريد ديمقراطية حقيقية ولا يريد الضحك على الذقون بالقول إن هذه القوانين عادلة وهو لا يرى ما بعدها، عندما يكون لديك رئيس دون أن تعرف صلاحياته ربما يلغي الديمقراطية بالكامل ويدخلنا في حرب جديدة. عندما يصل “لا سمح الله” سيف الإسلام سندخل في حرب وهذا واضح.

قد أكون من أنصار أن يكون الرئيس الليبي القادم حتى من فبراير وأقبلها وأتفهمه، وأن أنصار حفتر أو العسكرة والخضر أن يقولوا لدينا أسماء جدلية في الطرف الثاني، أستطيع أن أتفهم لأن ذلك يصب في مصلحة استقرار ليبيا وليبيا لا ينجح فيها النظام الرئاسي وهذا التصدع الآن الرأسي والأفقي، كيف ننجز رئاسة برئيس متفرد ويمثل خط وتيار واحد في ليبيا ونظام غير مدستر؟ حتى هم لو جاء رئيس فبرايري لن يقبلوا به.

المجلس الرئاسي يبدو أنه ارتبك حتى في تصريحات أطرافه الثلاثة من بداية الأزمة حول القوانين، وكان عليه أن يكون يقظًا ومسارعًا لرأب الصدع قبل أن يبدأ الصدع نفسه وكان عليه التدخل؛ لأن الأمور كانت واضحة أن الأمور ستسير لانسداد وأن عقيلة ومجلسه ماضيان لتفصيل قانون معيب، وأن الأطراف الأخرى سترفض وكان عليه أن يمارس الوساطة السياسية بين الأطراف والأجسام السياسية، كان عليه أن يطرح لقاء وطني مع النخب والأحزاب والمجتمع المدني لتعزيز قوته الضاغطة على هذه الأجسام الموجودة لحلحلة الإشكالات العالقة وتفكيك النقاط الخلافية والمضي لقوانين ناجزة للديمقراطية وتتوفر فيها معايير عالية من الشفافية والنزاهة والديمقراطية، وألا يفتح المجال لأهواء مجلس عقيلة وعقيلة شخصيًا أن يمضي بهذا التطرف وفي التفصيل والحياكة والتطريز لإنجاز الخرقة القانونية البشعة.

المجلس الرئاسي عليه ان يتجاسر أكثر ويكشف عن حقيقة موقفه أكثر ويمارس إرادته السياسية ويعمل صلاحياته في الحديث المباشر مع الأجسام الموجودة لنصل لحل قبل يوم 24 من ديسمبر، إذا كان هناك عقل رشيد ولمنع الانسداد والأزمة وتفجر الأوضاع.

س/ما الكلمة التي توجهها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؟

هو كأي مواطن ليبي من حقه أن يقيم القوانين، مسألة أن يقول البعض أنه وقع على إعلان او غيره هنا تخريجات قانونية يمكنه الاستقواء بها للدخول، هو حتى الآن لم يعلن ترشحه وهو قال رأي أحييه عليه لأنه قال رأي يقوله الكثيرون وأنا منهم والليبيون الأحرار منهم، ونحن نرفض القوانين المعيبة وأن نعود للاستبداد وأن تعود ليبيا للمأزق حتى نتحول للتقسيم والتشاطر من جديد، وهذا جزء من حديث مهم كاشف به الناس.

مبدئيًا نحن مع 24 من ديسمبر وحتى 24 نوفمبر شخصيًا، التاريخ نريده في أقرب وقت حتى قبل، المشكلة علينا أن نعالج القوانين وتعديل القوانين وجعلها نزيهة وحرة حينها سيتوجه الشعب الليبي للانتخابات لكن مشكلتنا حاليًا في القوانين.

س/ وما الكلمة الموجهة لمن وصفهم بـ”أحرار فبراير والتيار المدني الوطني”؟

عليكم الخروج للشوارع وأن توضحوا لليبيين الآخرين والمجتمع الدولي والبعثة أنكم مع الديمقراطية وهي خياركم وغايتكم الاستقرار، وأنكم رافضون للقوانين ولا تتركوا الشوارع والميادين وأعلوا من صوت الحرية والديمقراطية، ولكن بقوانين لا تعيد العسكرة ولا تفصح المجال للفاسدين للعودة مرة أخرى.

أهالي طرابلس يوم الجمعة يجب أن تكون فبراير في بث حي ومباشر في ميدان الشهداء للقول لأنصار الفاشية وسبتمبر أن تيار المدني الفبرايري الحر موجود، ولن تسمح بالديكتاتورية والفاشية عبر الصناديق والقوانين المفصلة و24 ديسمبر سيبقى عزيز.