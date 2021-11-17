لبنان – تغلب المنتخب الإماراتي على مضيفه اللبناني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما امس ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة الإماراتي علي أحمد مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة الـ85 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفعت الإمارات رصيدها إلى 6 نقاط وصعدت إلى المركز الثالث في المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد المنتخب اللبناني عند 5 نقاط وتراجع إلى المركز الرابع.

يذكر أن أول منتخبين في كل من المجموعتين ضمن الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، يتأهلان مباشرة إلى المونديال القطري، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة في كلتا المجموعتين فيما بينهما على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز منهما لخوض ملحق “الفيفا” مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

المصدر: RT