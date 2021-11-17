إنجلترا – أفادت بيانات اليوم الأربعاء بأن التضخم في بريطانيا ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات، في ظل قفزة في مدفوعات الأسر لسد تكاليف الطاقة.

ويدعم ذلك التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفعت أسعار المستهلكين 4.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر 2021، لتقفز من نسبة بلغت 3.1 بالمئة في سبتمبر 2021.

وكان الاقتصاديون الذين استطلع آراءهم كل من بنك إنجلترا المركزي و”رويترز”، والذين لم يتوقع أي منهم مثل هذه الزيادة الكبيرة، قد أشاروا إلى قراءة عند 3.9 بالمئة في ارتفاع الأسعار.

المصدر: رويترز