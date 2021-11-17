روسيا – شددت الرئاسة الروسية على أهمية إقامة الحوار بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي بشأن قضية المهاجرين العالقين عند حدودهما.

وجاء هذا الكلام على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، في معرض تعليقه للصحفيين على الاتصالات الهاتفية التي جرت في الأيام الأخيرة بين كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والقائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأكد بيسكوف أن هذه الاتصالات شهدت تبادلا للآراء بشأن السبل المحتملة لتسوية أزمة المهاجرين، وتابع: “من المهم جدا إقامة تواصل مباشر بين الممثلين عن الاتحاد الأوروبي وقيادة بيلاروس.. هذا الأمر مهم جدا، وتركزت عليه هذه الاتصالات”.

ولا يزال آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس وبولندا، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.

المصدر: نوفوستي