إيطاليا – تأهل حامل اللقب والمصنف ثانيا عالميا الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور نصف النهائي من دورة “ايه تي بي” الختامية للتنس المقامة في تورينو، امس.

وتمكن مدفيديف من تحقيق فوز مثير على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث 6-3، 6-7 (3/7)، 7-6 (8/6).

وهذا الفوز الثاني لمدفيديف في المجموعة الحمراء بعد افتتاحي على البولندي هوبرت هوركاش، فيما تعرض زفيريف للخسارة الأولى بعد أن خرج منتصرا من مباراته الأولى ضد الإيطالي ماتيو بيريتيني إثر انسحاب الأخير في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.

وهذا الانتصار الخامس تواليا للروسي على زفيريف والسادس في مجمل المواجهات المباشرة بينهما، مقابل خمسة للألماني.

قال الروسي البالغ 25 عاما بعد الفوز: “بالطبع هي مباراة للذكرى. عندما تفوز 8-6 في الشوط الفاصل من المجموعة الثالثة، بعد أن تقدم هو 4-2 قلت لنفسي سيرسل بعض الارسالات الساحقة ويفوز. قلبت النتيجة إلى 6-4 وقلت لنفسي هذه فرصتي الآن”.

وشهد يوم الثلاثاء انسحاب بيريتيني من الدورة قبل خوضه مباراته ضد البولندي هوبرت هوركاش في المجموعة الحمراء أيضا، فحل بدلا منه مواطنه يانيك سينر الذي نجح في الفوز على البولندي بنتيجة 6-2 و6-2.

وثأر سينر بالتالي لخسارته امام هوركاش في نهائي دورة ميامي للماسترز 1000 نقطة في أول لقاء بينهما في أبريل الماضي.

المصدر: “أ ف ب”