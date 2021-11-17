ليبيا – قال أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي إن جماعة الإخوان لا تريد ولا ترغب ولا تتمنى إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية في موعدها.

الزبيدي في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء أوضح أن جماعة الإخوان تحاول بشكل مكثف تعطيل مسارها، وتأجيلها، وذلك لإدراكها أن حصولها على أي مقاعد في الانتخابات البرلمانية بات أمرًا مستحيلًا، بالإضافة إلى أن منصب الرئيس سوف يذهب إلى تيار وطني، بعيد كل البعد عن الجماعة.

ولفت إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين جماعة الإخوان والميليشات المسلحة والمرتزقة السوريين،مؤكدًا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من البلاد.