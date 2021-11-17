ليبيا – عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي بحضور مستشاري الوزير، ومديري إدارات الوزارة، وممثلين عن مراكز العزل، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن دعم الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى كورونا داخل مراكز العزل.

الزناتي استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الإجراءات التي اتًخذت لتوفير إمدادات كافية من الأكسجين الطبي، في ظل النقص الحاد الذي شهدته مراكز العزل سابقًا.

وأكد الزناتي على التزام الوزارة بمتابعة كل الإجراءات المتعلقة بتوفير الإمدادات الطبية لمراكز العزل مع هيئة الرقابة الإدارية.

من جانبه، استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية تقرير الهيئة حول تجهيز المعامل، وتوفير مواد التشغيل، وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، ومكافآت العاملين بمراكز العزل، وخدمات النظافة والإعاشة بمراكز العزل، إلى جانب توفير خزانات الأكسجين الطبي.

بدوره، أكد رئيس الهيئة على ضرورة وضع معايير وضوابط محددة للملاك الوظيفي للعاملين بمراكز العزل، مشددًا على أهمية تفعيل الرقابة الداخلية وإعداد تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة لتنظيم العمل.

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