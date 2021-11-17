ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن دخول خليفة حفتر للانتخابات ليست مفاجأة، خاصة أنه منذ فترة يحاول اللعب بورقة السياسة، بحسب قوله.

السويح قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إنه رغم توقع ترشحه إلا أن دخوله رسميًا وفعليًا أربك كثير من الحسابات، خاصة أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بما تؤول إليه نتيجة الانتخابات.

وأضاف: “مع غياب المعلومات الدقيقة والاستقصاءات الموثوقة التي تقيس اتجاهات الناخبين، الكل يتوقع بأن يفوز وواثق من نفسه ولكن عنصر المفاجأة موجود، وبخصوص الدبيبة فهو يركز على عدم شرعية قوانين الانتخابات، ويرى أن فترة حكومته قصيرة ويحاول البقاء أكثر فترة ممكنة”.

واستدرك قائلًا: “لكن ليس فقط موقف دبيبة الذي سيتطور بعد ترشح حفتر، بل إن كثيرًا من المنافسين سيطورون من موقفهم، وسنرى تحالفات جديدة خاصة بعد ظهور سيف القذافي المفاجئ”، وفق رأيه.