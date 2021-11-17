ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر لإغلاق مراكز الاقتراع لمنع إتمام الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل.

الشاطر الموالي بشدة لتتركيا كتب في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد:”لدي طلب بسيط من ‎المفوضية العليا للانتخابات أن تريحنا وتريح نفسها من مهزلة الانتخابات الرئاسية لأن الظرف لا يسمح بها وستدخل البلاد في صراع دموي”.

وأكد الشاطر إن الأقرب للمنطق هو إجراء انتخابات تشريعية ليعيد مجلس النواب الجديد تشكيل المشهد السياسي والنظر في الدستور فيما يعني قيام “الأحرار” بإغلاق مراكز الاقتراع منع تحولها لمراكز انقلاب على الدولة المدنية المنشودة ومنع مجرمي الحرب من الترشح للانتخابات الرئاسية.