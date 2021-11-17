ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد عامر العباني إن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل، ومعاقبة كل من يريد انتهاك حق الشعب الليبي في التعبير عن إرادته في إجراء الانتخابات. مشيرًا إلى أنه قد يصعُب محاكمة المعرقلين محليًا؛ لذا يجب مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لفرض عقوبات مناسبة لحجم هذا الجرم.

العباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، رأى أن التعويل على دور المجتمع الدولي في حماية الانتخابات يأتي في إطار التزامه قانونيًا وأخلاقيًا، نظرًا لتدخله قبل عشر سنوات لإسقاط النظام السابق بقوة السلاح، وبات عليه الآن مساعدة الليبيين في إقامة نظامهم السياسي وبناء دولتهم، مبرزًا أن الرهان الحقيقي على وجود حراك شعبي واسع التأثير لتأمين الانتخابات من أي محاولة لاستهدافها.