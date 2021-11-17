ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي فائز العريبي إن هناك إصرارًا واضحًا من المجتمع الدولي على إنجاز خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها، وهذا ما يتم تأكيده مرارًا في كل المحافل الإقليمية والدولية.

العريبي وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الثلاثاء أضاف: “نحن لا نُضخم تنظيم الإخوان وتهديدات الميلشيات ،فالإخوان يحاولون عرقلة الاستحقاق الانتخابي، ويسعون بقدر الإمكان إعلاميًا وسياسيًا أن يؤكدوا أن العملية الانتخابية ستواجه العراقيل، وهو نوع من أنواع الإرهاب للشعب الليبي، بما يفضح تركيبتهم الفكرية والعقائدية المبنية على الإرهاب”.

وتابع العريبي حديثه: “لكن أمام إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات فأعتقد أن الإخوان لن يمضوا بعيدًا، وسوف تُصدر إليهم التعليمات بأن يكفوا عن هذا العبث”.