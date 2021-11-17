الصين – اكتشف العلماء الصينيون، أن تناول 4-6 أكواب من الشاي أو القهوة أو المشروبات المحتوية على مادة الكافيين يقلل من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والخرف.

وتشير مجلة PLOS Medicine إلى أن الفريق العلمي الصيني برئاسة يوان جانغ من جامعة تيانجين الطبية توصل إلى هذا الاستنتاج من تحليل ودراسة بيانات 365682 شخصا المحفوظة في البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank) الذين تراوحت أعمارهم بين 50 و74 عاما خلال أعوام 2006-2010 ، وقارنوها بحالتهم الصحية في عام 2020. مع العلم أن جميع المشتركين في الدراسة كانوا بحالة صحية جيدة في بداية الدراسة، ولكن شخصت عند 5079 منهم لاحقا إصابتهم بخرف الشيخوخة، وأصيب 10053 منهم بجلطة دماغية واحدة على الأقل.

وقارن الباحثون تكرار الجلطات الدماغية وحالات الخرف بتناول المشروبات المحتوية على الكافيين، واتضح لهم أن تناول كوب واحد من الشاي أو القهوة يوميا، يخفض من خطر تطور هذه الأمراض. وأن تناول 2-3 أكواب من الشاي و2-3 أكواب من القهوة يخفض من خطورة الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 32 بالمئة، ومن الخرف بنسبة 28 بالمئة.

واتضح للباحثين أيضا، أن مؤشرات الأشخاص الذين يتناولون 3-5 أكواب من الشاي أو 2-3 أكواب من القهوة أو 4-6 أكواب من الشاي والقهوة كانت جيدة أيضا. كما اكتشف الباحثون، أن الشخص الذي يتناول القهوة يوميا بصورة منتظمة، ينخفض خطر إصابته بالخرف بعد الجلطة الدماغية، وخاصة إذا كان يتناول القهوة بالحليب.

ويقول الباحثون، “أظهرت هذه النتائج، أن تناول الشاي والقهوة باعتدال على حدة أو معا، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والخرف”.

ويؤكد الباحثون على أن هذه نتائج إحصائية وليست سببية، لذلك لا ينصحون بتناول الكافيين للوقاية من الجلطة الدماغية أو الخرف. بالإضافة إلى ذلك لم تكن هذه الدراسة بمشاركة أشخاص حقيقيين، بل اكتفوا فقط بتحليل مؤشراتهم المحفوظة في البنك الحيوي، ولا يمكنهم ضمان موثوقية المعلومات التي قدمها هؤلاء الأشخاص.

ووفقا لهم، تستحق الاهتمام، أي بيانات مفيدة في مكافحة الأمراض الخطيرة المرتبطة بالعمر مثل الجلطة الدماغية والخرف.

المصدر: نوفوستي