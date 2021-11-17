الكرملين: تجدد القتال بين أذربيجان وأرمينيا مثير للقلق ولا بد من قمة ثلاثية

الكرملين: تجدد القتال بين أذربيجان وأرمينيا مثير للقلق ولا بد من قمة ثلاثية

موسكو – أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تجدد القتال مؤخرا بين أذربيجان وأرمينيا مدعاة للقلق الشديد، لافتا إلى أن الوساطة الروسية ساعدت على إنهائه.

وأكد بيسكوف أن موسكو ستواصل جهود الوساطة، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد للتسوية هو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن قره باغ.

كذلك أوضح المتحدث باسم الكرملين أنه من الضروري، في مرحلة ما، عقد قمة بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان، بعد موافقة جميع الأطراف.

وأسفرت اشتباكات بين الجيش الأذربيجاني والجيش الأرمني أمس الثلاثاء عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.

المصدر: نوفوستي