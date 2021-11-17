ليبيا -رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن الليبيين يأملون أن تكون هذه الانتخابات نهاية لصراع الشرعيات، التي عصفت بالبلاد منذ انتخابات مجلس النواب عام 2014 وانقلاب الميليشيات المسلحة على نتائجها، مما دفع إلى التئام البرلمان، في الوقت الذي تمكنت فيه جماعات ذات انتماء إخواني من السيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس وتسخيرها لخدمة أمراء الحرب.

المرعاش وفي تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أكد على الأهمية الكبرى التي تحظى بها هذه الانتخابات باعتبارها الأولى في تاريخ البلاد لاختيار رئيسها، والذي يتطلع الجميع إلى أن تكون له كاريزما قوية وحازمة حتى يتمكن من تطهير البلاد من كافة مظاهر السلاح المنفلت وإرجاعه لسيطرة الدولة.

وأوضح أن أهم نتيجة للانتخابات المقبلة، هي تشكيل حكومة وطنية تهتم بإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية وتشغيل الشباب العاطل عن العمل وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد والتنمية.

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