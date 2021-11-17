ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، وزراء حكومة الوحدة بالمنطقة الشرقية، بعد التحاقهم بأعمالهم في طرابلس، استجابةً لمبادرته لعودتهم.

الوزراء استعرضوا خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي المشاكل والصعوبات التي تعيق المهام الموكلة لهم.

بدوره ، أكد المنفي خلال اللقاء العمل على حلحلة الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكان أول ثمار هذا التنسيق، استئناف حركة الطيران بمطارات المنطقة الشرقية.

يُشار إلى أن المنفي قد أصدر تعليماته المكتوبة بتاريخ 10 ‏نوفمبر الجاري بعودة نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، والوزراء والوكلاء بحكومة الوحدة عن المنطقة الشرقية لمباشرة أعمالهم بمدينة طرابلس.

ومن جانبهم حيا الوزراء عن المنطقة الشرقية، رئيس المجلس الرئاسي، على جهوده التي بذلها لتدليل كل الصعاب، ورأب الصدع من أجل استمرار عمل السلطة التنفيذية بدون أي تجاذبات او معوقات، مكبرين فيه روح المسؤولية التي أبداها في هذه الأزمة.

وم اللقاء كل من: الرياضة، التخطيط، السياحة، التربية والتعليم، الموارد المائية، والثروة البحرية.

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