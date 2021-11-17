الولايات المتحدة – تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما أظهر تقرير أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

وهذا الأمر قد يكثف الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسحب من احتياطيات الطوارئ النفطية من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.7 بالمئة إلى 80.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد خسارتها 12 سنتا أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.6 بالمئة إلى 81.93 دولار للبرميل، مبددا مكاسب بلغت 38 سنتا أمس.

ويدرس الرئيس الأمريكي السحب من الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط لتهدئة أسعار البنزين التي سجلت ارتفاعات قياسية في كاليفورنيا هذا الأسبوع. لكن آراء المشرعين متباينة بشأن ما إذا كان ذلك ضروريا. والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويقول محللون إن السحب من الاحتياطي الإستراتيجي لن يحقق سوى انفراجة مؤقتة في السوق، والمطلوب هو زيادة المعروض من الولايات المتحدة أو من منتجي النفط الصخري أو من “أوبك”.

المصدر: رويترز