مصر – تغلب المنتخب المصري على ضيفه الغابوني 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات الإفريقية لمونديال 2022.

وتقدم منتخب “الفراعنة” بهدف مبكر منذ الدقيقة الرابعة عن طريق محمد مجدي أفشة، وعادل المنتخب الغابوني النتيجة في الدقيقة الـ55 عن طريق جيم ألفينا.

وفي الدقيقة الـ75 تقدم المنتخب المصري مجددا بمساعدة النيران الصديقة عندما سجل الغابوني يوهان أوبيانغ بالخطأ في شباك فريقه.

وأنهى المنتخب الغابوني المباراة بعشرة لاعبين عقب تعرض لاعبه دينيس بوانغا للطرد بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ86.

وبهذا الفوز، أكد المنتخب المصري أحقيته في التأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات ورفع رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، فيما توقف رصيد الغابون عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وكانت مصر قد حسمت تأهلها في الجولة الماضية إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

ويتنافس 40 منتخبا حاليا في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، مقسمة على 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث يلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

المصدر: RT