ليبيا – رأى عضو لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة محمد الهادي أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يعلم يقينًا أن الانتخابات لن تجرى في الموعد المحدد؛ لهذا يريد أن يظهر بمظهر ينفي عنه صفة المعرقل، ومن جانب آخر يريد الحفاظ على مستوى التوازن بين الشرق الذي هو منه والغرب.

الهادي استبعد في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن يدخل المنفي في أي صفقات مع أي طرف، ويحاول أن يكون أكثر دبلوماسية، ولا يريد الخوض في الحديث عن شخوص المترشحين، بحسب قوله.

وتابع: “ولعل جل حديث رئيس المجلس الرئاسي يرمي إلى أن هناك سيناريوهات أخرى غير إجراء هذه الانتخابات في موعدها، كونه يعلم جيدًا أن هناك مساعي لبعض الدول لتأجيل موعد الانتخابات إلى مارس القادم على أقل تقدير”.