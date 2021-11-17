الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكدا الجهود المشتركة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكدا الجهود المشتركة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

الولايات المتحدة – أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرها الكوري الجنوبي تشوي جونغ-غون، الجهود المشتركة للبلدين لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالكامل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس في بيان صحفي إن نائبة وزير الخارجية شيرمان والنائب الأول لوزير الخارجية تشوي أكدا مجددا أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو المحور الأساسي للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

كما أعادا التأكيد على تحالف البلدين باعتباره ركيزة أساسية للسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف برايس “كما ناقش الجانبان قضية كوريا الشمالية والتزامنا المشترك بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل”.

المصدر: “يونهاب”