مصر – يتحضر جامع الأزهر الشريف في مصر لاستقبال ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا باركر، دوقة كورنوال، التي تعد زيارة الأمير الثانية لهذا المسجد، بعد نحو 15 عاما.

وبحسب الإعلام المصري، فإن الأمير البريطاني سيقوم بجولة يتفقد خلالها أروقة جامع الأزهر بحضور شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عقب جلسة مباحثات بينهما في مشيخة الأزهر الشريف.

من جانبه، كشف السفير البريطاني لدى القاهرة، غاريث بايلي، في وقت سابق، كواليس تلقيه اتصالا من فريق ولي العهد البريطاني وزوجته لإخباره برغبة الأمير وزوجته في زيارة مصر في أسرع وقت.

وفي تصريحات له، أوضح السفير تفاصيل هذه الزيارة قائلا: “فور رفع مصر من القائمة الحمراء بساعتين، تلقيت اتصالا هاتفيا وأنا في البيت من فريق الأمير تشارلز، يخطرني برغبة الأمير وزوجته في زيارة مصر فورا”، لافتا إلى أنه “في مثل هذه المناسبات نحتاج لفترة لا تقل عن عام لترتيب زيارة ملكية لبلد عريق مثل مصر”.

وأكمل: “لكن ومع استعجال الأمير تشارلز والرغبة الملكية بإنجاز الزيارة في أسرع وقت ممكن، أعطانا شهرين لترتيب كافة تفاصيل الزيارة”، موضحا أنه “سيكون هناك لقاء ثنائي يجمع كلا من الأمير تشارلز وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال، بالرئيس عبد الفتاح السيسي وسيدة مصر الأولى، انتصار السيسي، في بداية الرحلة”.

وأشار إلى أنه سيقام حفل رسمي بالقرب من الأهرامات، كاشفا أن الأمير تشارلز سيلقي خطابا رسميا في ما يخص حماية البيئة في إطار استمرارية التعاون بين البلدين بعد قمة “COP26” حول المناخ..

وكانت السفارة البريطانية لدى القاهرة قد أعلنت أن الأمير تشارلز وزوجته سيزوران مصر، يوم غد الخميس، الموافق 18 نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التقى، بحضور الملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين، الأمير البريطاني تشارلز، أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال، كاميلا، في قصر الحسينية بعمان.

يذكر أن الأمير تشارلز، هو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا، باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية.

ويحمل لقب ولي العهد ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، وهو أكبر وريث شرعي سنا في تاريخ بريطانيا.

المصدر: RT + “اليوم السابع”