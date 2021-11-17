ليبيا – أكد القيادي بالمجلس العسكري مصراتة إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت – الجفرة التابعة لأركان الوفاق أن ترشح سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي “أضحوكة وألعوبة أمام الشعب الليبي وإعادة لمنظومة القذافي”.

بيت المال وفي مداخلة مع برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة مباشر” القطرية، تساءل: كيف نعيد الكرة مع سيف الإسلام بعدما جثم أبوه على صدر الليبيين 40 عاما؟ مؤكدًا أن فوزه في الانتخابات مستحيل.

وأضاف: “هذا الشخص مطلوب في المحاكم الدولية ولا تنطبق عليه معايير الترشح من الأساس، وأعتقد أنه غير مرغوب به سواء وفق القانون أو على المستوى الشعبي”.

وتابع بيت المال حديثه: “لن نرضى بهذه الشخصية أبدا مهما كانت الظروف وكل البيانات الصادرة من الغرب الليبي ترفض ترشحه هو وأمثاله من المجرمين، ولو استمر ترشحه سنطالب بإلغاء الانتخابات أو تاجيلها مهما كانت الظروف”.

واعتبر أن خليفة حفتر وسيف القذافي وجهان لعملة واحدة، كلاهما أجرما في حق الليبيين، مضيفًا: “نحن نريد الانتخابات وفق الشروط والمعايير التي وضعتها المفوضية العليا من دون أية أغراض أخرى أو أجندات خارجية”.