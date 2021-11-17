سويسرا – أسدل الستار يوم الثلاثاء عن الجولة العاشرة والأخيرة من دور المجموعات للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم المقررة في 2022 العام المقبل.

وحصة القارة الأوروبية في كأس العالم هي 13 مقعدا، وهي أبطال المجموعات العشر، و3 مقاعد تتنافس عليها المنتخبات العشر التي حلت وصيفة في مجموعاتها، حيث تلعب فيما بينها ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين متأهلين من دوري الأمم الأوروبية (جمهورية التشيك والنمسا)، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل “القارة العجوز” في مونديال 2022.

المنتخبات العشرة المتأهلة مباشرة إلى مونديال قطر:

– عن المجموعة الأولى: صربيا (وصيفتها البرتغال ستلعب في الملحق).

– عن المجموعة الثانية: إسبانيا (وصيفتها السويد).

– عن المجموعة الثالثة: سويسرا (وصيفتها إيطاليا).

– عن المجموعة الرابعة: فرنسا (وصيفتها أوكرانيا).

– عن المجموعة الخامسة: بلجيكا (وصيفتها ويلز).

– عن المجموعة السادسة: الدنمارك (وصيفتها إسكتلندا).

– عن المجموعة السابعة: هولندا (وصيفتها تركيا).

– عن المجموعة الثامنة: كرواتيا (وصيفتها روسيا).

– عن المجموعة التاسعة: إنجلترا (وصيفتها بولندا).

– عن المجموعة العاشرة: ألمانيا (وصيفتها مقدونيا الشمالية).

المصدر: RT