مصر – وقع وفد يمثل وزارة الصناعة والتجارة الروسية ورجال أعمال روس، خلال زيارة لمصر، مع قيادة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشروط الأساسية لعقد التنمية الخاص بروسيا.

وقالت إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها إنه “نتيجة للمفاوضات مع رئيس الدائرة الاقتصادية لمنطقة السويس الاقتصادية يحيى زكي، تم التوقيع على الشروط الرئيسية لعقد التطوير، بما في ذلك فترة إيجار قطعة الأرض وحجمها وإحداثياتها، وآخر موعد للتطوير​​​. والانتهاء من تجهيز الموقع من قبل المطور لموقع مرافق الإنتاج المقيمة، وكذلك حجم سعر الإيجار”.

وقال مدير إدارة التعاون الدولي والتراخيص في مجال التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الروسية، رومان تشيكوشو، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – القطاع الجنوبي، أعربت عن تقديرها الكبير للخطة الرئيسية للمشروع وستبدأ الموافقة الرسمية عليها في المستقبل القريب.

وأكد أن ممثلي الأعمال الروس أعربوا عن تقديرهم الشديد للموقع المناسب، بما في ذلك والوصول إلى البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أنه “من بين المقيمين المحتملين من وفد وزارة الصناعة والتجارة الروسية: الهندسة الميكانيكية، والصناعات الكيميائية، والمعادن، والأدوية”.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، في وقت سابق، أن “الاتفاق على مد نطاق المنطقة الصناعية الروسية في مصر، تم بناء على رغبة الجانب الروسي”، مشيرا إلى أنه من المنتظر توقيع العقد التشغيلي للمنطقة الصناعية الروسية، قبل نهاية العام الجاري، وبدء العمل على البنية التحتية، خلال العام المقبل.

وفي مطلع سبتمبر المقبل، سيزور وفد من الشركات الروسية ورجال أعمال ومستثمرين، أبدوا رغبتهم بالاستثمار داخل العين السخنة.

وكانت موسكو والقاهرة قد وقعتا، في 2018، اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، تمتد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المتوقع أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار.

المصدر: “سبوتنيك”