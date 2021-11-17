تونس – تأهل المنتخب التونسي إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 بعد فوزه على ضيفه الزامبي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات.

وتناوب على تسجيل ثلاثية تونس كل من عيسى العيدوني ومحمد دراغر وعلي معلول في الدقائق 18 و31 و43 على الترتيب، فيما سجل فاشيون ساكالا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفعت تونس رصيدها إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية لتلتحق بركب المتأهلين إلى الدور الحاسم من التصفيات.

وتنافس 40 منتخبا في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، قسمت على 10 مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث يلعب كل منتخب مع منتخب آخر تحدده القرعة في مواجهة ذهاب وإياب لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات كأس العالم المقبلة.

والمنتخبات العشرة التي تصدرت مجموعاتها وتأهلت إلى الدور الحاسم، هي:

– عن المجموعة الأولى: الجزائر

– عن المجموعة الثانية: تونس

– عن المجموعة الثالثة: نيجيريا

– عن المجموعة الرابعة: الكاميرون

– عن المجموعة الخامسة: مالي

– عن المجموعة السادسة: مصر

– عن المجموعة السابعة: غانا

– عن المجموعة الثامنة: السنغال

– عن المجموعة التاسعة: المغرب

– عن المجموعة العاشرة: جمهورية الكونغو.

المصدر : RT