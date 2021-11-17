ليبيا – أكد رئيس قسم المرشحين بإدارة عمليات مفوضية الانتخابات التواتي رمضان فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

رمضان أوضح في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد أن الموظفين في القسم يعكفون الآن على الفحص والتدقيق للملفات الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية بعد استلامها ووفقا للشروط التي نصت عليها قوانين الانتخابات.

وتابع رمضان قائلًا: “بعد انتهاء عمليات الفحص والتدقيق سيتم نشر القوائم الأولية للمرشحين وتتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول كافة هذه الترشحات”.

وأضاف رمضان أنه وعند انتهاء مدة الـ12 يوما القانونية لتقديم الطعون سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب لتكون الأسماء التي ترد في تلك القوائم نهائية وستدرج في أوراق الاقتراع.