ليبيا – قدم رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض اليوم الأربعاء أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الـ 24 ديسمبر المقبل بمقر المفوضية في مدينة بنغازي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

النايض وفي كلمة له أثناء تقديمه لأوراق الترشح في مكتب المفوضية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي قال: “تشرفت منذ قليل بتقديم طلب ترشحي إلى رئاسة دولة ليبيا للمفوضية العليا للانتخابات، أسمي عارف علي أحمد النايض أنا مهندس وأستاذ جامعي وسفير سابق وتقدمت بملفي متكاملًا، وأشكر المفوضية على كافة الاستعدادات والجهود، وخاصة الشباب والشابات من المتطوعين في المفوضية”.

وتابع النايض حديثه: “أشكر جميع شاباتنا وشبابنا في تكتل إحياء ليبيا على كل مجهوداتهم في تجهيز هذا الملف، وكل من شاركنا في الترتيب للتزكيات ونسأل الله التوفيق لجميع المترشحين لجميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فالانتخابات حلم كثيرًا ما رواد الشعب الليبي الأبي، ونسأل الله الحفظ لليبيا و الأمن والأمان”.