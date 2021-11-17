غزة – أفادت “القناة 20″ الإسرائيلية، امس بوقوع حدث وصفته بـ”المقلق” في بحر غزة أمس .

وقالت القناة إن قارب صيد من غزة تجاوز منطقة الصيد المسموح بها، وعلى الفور هرعت قوات البحرية لمتابعة القارب.

وأضافت أنه بعد أن حاول القارب الهروب من القوات البحرية الإسرائيلية، اصطدم بزورق تابع للجيش الإسرائيلي وألحق أضرارا به.

ونقلت القناة عن مسؤول مطلع قوله إن قارب الصيد لم يصطدم عمدا بالزورق الإسرائيلي، كما تم منع القوات البحرية من إطلاق النار نحوه.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “خلال الحادث قام القارب الفلسطيني بمناورة حادة من أجل الهروب من الزورق الإسرائيلي، لكنه اصطدم به وأضر به بشكل طفيف، دون وقوع إصابات بين الجنود”.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية