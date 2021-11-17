ليبيا – بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مزيدًا من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش.

اللقاء الذي انعقد بديوان المجلس، ناقش مستجدات العملية الانتخابية والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية عقب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

من جانبه، أكد كوبيتش على دعم المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة، للانتخابات القادمة، مهنئًا المفوضية والشعب الليبي بانطلاقة هذه الخطوة التي تعد انطلاقة فعلية للعملية الانتخابية، مؤكدًا على التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.