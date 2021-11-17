كوريا ج – تعرض المنتخب العراقي لخسارة مريرة أمام نظيره الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وحملت ثلاثية المنتخب الكوري الجنوبي توقيع كل من لي جاي وهيونغ مين سون وجيونغ يونغ في الدقائق 33 و74 و79 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 14 نقطة في وصافة المجموعة الأولى متأخرا بنقطتين عن المنتخب الإيراني المتصدر، والذي فاز بدوره ضمن الجولة ذاتها على نظيره السوري بنتيجة 3-0.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب العراقي عند 4 نقاط في المركز الخامس قبل الأخير على جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى.

يذكر أن أول منتخبين في كل من المجموعتين ضمن الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، يتأهلان مباشرة إلى المونديال القطري، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة في كلتا المجموعتين فيما بينهما على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز منهما لخوض ملحق “الفيفا” مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

المصدر: RT