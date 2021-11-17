لقاء مصري فلسطيني لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال المائي

مصر – التقى وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم ، والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهما في اجتماع الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه.

ويأتي ذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وآليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

من جانبه، شدد محمد عبد العاطي، على “ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية”.

هذا وجرى استعراض موقف المشروعات المائية في مصر، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والري الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف، حيث أبدى الوزير الفلسطيني رغبته بالاستفادة من الخبرات المصرية في تلك المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تهدف لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، وتطوير قدرات الجانب الفلسطيني في مجال إدارة الموارد المائية والعمل على تنمية المهارات ورفع القدرات للكوادر الفنية الفلسطينية من خلال تنظيم دورات تدريبية، وتبادل الخبرات في مجالات الري وإدارة الموارد المائية، وتقديم الدعم الفني بمجالات المياه الجوفية، وتخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية، والتنظيم المشترك لورش العمل التشاورية والتدريبية في مجال الموارد المائية.

المصدر: RT