إنجلترا – وجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التهنئة لنجمه الجزائري رياض محرز، عقب نجاحه في قيادة منتخب بلاده بالتأهل إلى الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2022.

وقال مانشستر سيتي في بيان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “مبروك يا رياض.. القائد محرز سجل هدفا في تعادل ثمين للجزائر بنتيجة 2-2 مع بوركينا فاسو، وأرسل محاربي الصحراء للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال”.

ساهم محرز في تعادل فريقه أمام بوركينا فاسو 2-2، إثر تسجيله هدف المحاربين الأول، عند الدقيقة 21.

وارتفع رصيد الجزائر إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 12 نقطة لبوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني.

وحافظ المنتخب الجزائري على سجله خاليا من الهزيمة في 33 مباراة متتالية.

ويعد منتخب الجزائر صاحب الرقم القياسي الإفريقي في سلسلة المباريات بدون هزيمة، بعد أن تخطى في وقت سابق رقم المنتخب الإيفواري بـ26 مباراة.

المصدر: twitter/Cityarabia