إيطاليا – تغلب الروسي دانييل مدفيديف على الألماني ألكسندر زفيريف بالمباراة التي جمعتهما امس في تورينو الإيطالية ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الختامية لمحترفي التنس.

وتمكن مدفيديف من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 6-3 و6-7 و7-6، خلال ساعتين و35 دقيقة.

وهذا الفوز الثاني على التوالي للنجم الروسي (حامل اللقب) بعد الأول في الجولة الأولى على البولندي هوبيرت هوركاش، ليصعد إلى نصف نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها 7.2 مليون دولار، والتي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

ويأتي تأهل مدفيديف إلى المربع الذهبي عن المجموعة الحمراء بعد تأكيد انسحاب الإيطالي ماتيو بيريتيني من البطولة، والذي سبق له الانسحاب في الجولة الأولى خلال المباراة التي جمعته مع زفيريف بسبب الإصابة.

وهذه أول سنة تستضيف فيها مدينة تورينو البطولة الختامية، وستستضيفها لغاية عام 2025، بعد 12 عاما أقيمت خلالها في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: rsport.ria.ru