ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء حصيلة يوم أمس الثلاثاء بتسجيل 408 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 10 بالمائة، من أصل 4062 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1872 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 322611 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 38295 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5332 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1621018، والمطعمين بالجرعة الثانية 557566.