ليبيا – باشرت المفوضية العليا للانتخابات في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب التي احتوت على بيانات 601 مترشح إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

المفوصية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن إحالة المترشحين يأتي عملًا بالقانون رقم2 للعام الحالي بشأن انتخاب مجلس النواب وتعديلاته، الذي يشترط على الترشح في المادة 6 السادسة منه: ( إلا يكون محكومًا عليه بعقوبة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن مأذونًا له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح المعمول بها).

ونوهت المفوضية إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضافة المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.