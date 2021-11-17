ليبيا – أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن مجتمع الأعمال الأميركي مهتم بشدة بالشراكة مع ليبيا.

نورلاند أوضح في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد إن هذا الاهتمام يأتي في ظل استمرار استقرار الوضع السياسي مبينا إن هذه كانت الرسالة من اجتماعه الثلاثاء مع الجمعية الأميركية الليبية للأعمال.

وأضاف نورلاند أنه شدد خلال الاجتماع على دعم الولايات المتحدة للانتخابات فيما تم التأكيد بما يتعلق بقطاع الطاقة على أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها.