القاهرة – حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، اليوم الخميس، من أن “أرقام الوضع المائي العربي مقلقة وواضحة”.

وخلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة “13” للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي تعقد لأول مرة حضوريا في القاهرة، منذ بداية جائحة كورونا، قال أبو الغيط: إن أرقام الوضع المائي العربي مقلقة وواضحة، إذ لا تحتاج إلى مزيد من التبيان”، لافتا إلى أن “تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف السادس المتعلق بالمياه، يتطلب مضاعفة الانفاق على المشاريع المائية، وهو أمر ليس بالهين خاصة في ظل الظروف المالية الضاغطة التي تواجهها كثير من الدول العربية”.

وأفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن أحمد أبو الغيط ألقى كلمة دعا فيها إلى الحفاظ على أعلى درجات التأهب واليقظة لمواصلة جهود محو تداعيات الجائحة، والاستفادة من دروسها في بناء السياسات المائية العربية مستقبلا، مشيرا إلى أن “الأمين العام حذر في كلمته من خطورة التغير المناخي وتداعياته على موضوع المياه في المنطقة العربية”.

وهنأ أبو الغيط في هذا الصدد مصر ، التي ستحتضن رسميا قمة المناخ لعام 2022، داعيا الجميع إلى “استغلال الفرصة لتسليط الضوء على القضايا البيئية العربية ومنها الوضع المائي العربي بكل تعقيداته”.

وأضاف المصدر أن “أبو الغيط ذكر بالموقف الثابت لجامعة الدول العربية بشأن تقاسم المياه العابرة للحدود، مشدداً على أهمية وضع اتفاقات دولية عادلة وملزمة تحفظ الحق العربي في الحياة، وحث على وحدة الصف العربي لمواجهة هذه المشاريع التي تهدد الأمن القومي العربي بأكمله”.

المصدر: RT