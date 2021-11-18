الإمارات العربية – أعلنت الإمارات أنها أبرمت حزمة جديدة من صفقات دفاعية تزيد قيمتها الإجمالية عن 1.7 مليار درهم خلال معرض دبي للطيران لعام 2021.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الخميس أن اليوم الرابع من المعرض شهد إعلانها عن إبرام سبع صفقات بقيمة مليار و742 مليونا و429 ألف درهم (أي أكثر من 47 مليون دولار) مع شركات محلية ودولية.

وبلغ بذلك العدد الإجمالي للصفقات المبرمة خلال الأيام الأربعة الأولى من المعرض 23 صفقة تصل قيمتها الإجمالية 22 مليارا و523 مليونا و876 ألف درهم (أي أكثر من 6.13 مليار دولار).

المصدر: RT