السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأربعاء، إحباط هجوم بطائرة مسيرة استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة.

وذكر التحالف، في بيان نقلته وكالة “واس”، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت “طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي”.

وأضاف: “نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود”.

ولم يحدد التحالف الطرف الذي يقف وراء الهجوم لكنه يتهم عادا الحوثيين بتنفيذ مثل هذه العمليات التي تستهدف الأراضي السعودية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: “واس” + وكالات